Terror in London fordert sieben Opfer

Knapp zwei Wochen nach dem Selbstmordattentat in Manchester und wenige Tage vor der Parlamentswahl hat es in London am Samstagabend erneut Anschläge gegeben. Sieben Menschen kamen dabei laut der Londoner Polizei ums Leben, darunter befinden ich nach Regierungsangaben auch ein Franzose und ein Kanadier. Zudem wurden drei Terroristen kurz nach den Attacken erschossen worden. 21 der etwa 50 Verletzten befinden sich noch in kritischem Zustand.

Premierministerin Theresa May berief für Sonntagmorgen eine Sicherheitssitzung ein. Zu den Taten bekannte sich zunächst niemand.

Laut Augenzeugen fuhr am Samstagabend ein weißer Van auf der London Bridge in eine Gruppe Fußgänger. Das Fahrzeug habe zahlreiche Passanten umgefahren, sagte ein Taxifahrer der BBC. "Dann sind drei Männer mit langen Klingen ausgestiegen." Sie hätten wahllos auf Menschen eingestochen. CNN zufolge drangen im Bereich Borough Market zwei Männer in ein Restaurant ein und stachen einer Kellnerin in den Hals und einem Mann in den Rücken. Die Gegend ist wegen seiner Bars und Restaurants beliebt.

"Ein Koch mit Blut auf der Schulter hat mir erzählt, dass drei Leute sein Restaurant mit Messern und Macheten angegriffen haben", berichtet Anrainer Gerard Kavanar.

Das Ehepaar Ben und Natalie stand vor dem Lebensmittelmarkt Borough Market nahe der Brücke: "Wir haben Leute wegrennen sehen, und dann habe ich einen rot gekleideten Mann mit einer langen Klinge - schätzungsweise 30 Zentimeter lang - gesehen, der mehrmals auf einen Mann eingestochen hat", schildert Ben dem Sender BBC. Das Opfer sei zu Boden gesunken. "Dann haben wir drei Schüsse gehört und sind gerannt."

Noch kein Bekenntnis

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Jedoch verwies die auf jihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group darauf, dass Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Anschlag in ihren Foren und Chat-Kanälen feierten und den IS hinter der Tat vermuteten

Festnahmen

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag sind bereits zwölf Menschen festgenommen worden. Die Zugriffe seien im Osten der britischen Hauptstadt erfolgt, teilte die Polizei in London am Sonntag mit. Außerdem seien noch Hausdurchsuchungen im Gange. Ein AFP-Fotograf beobachtete, wie vier verschleierte Frauen abgeführt wurden.

Es wird gewählt

Der Wahlkampf wurde wegen des Anschlags in London unterbrochen und soll am Montag fortgesetzt werden, sagte Premierministerin Theresa May. Die Wahl werde am 8. Juni wie geplant stattfinden.

IS-Aufruf

Am Samstag hat die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) ihre Anhänger aufgerufen, während des muslimischen Fastenmonats Ramadan mit Lastwagen, Messern und Waffen gegen "Kreuzritter" vorzugehen.

In den vergangenen Jahren hat es ähnliche Anschläge in Paris, Nizza, Berlin und Brüssel gegeben.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat die Terrorangriffe als "gezielte und feige Attacke" auf unschuldige Londoner und Besucher bezeichnet. Er verurteile die Angriffe auf das Schärfste, schrieb Khan in der Nacht zu Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Es gebe keine Rechtfertigung für die "barbarischen" Attacken. Khan rief alle Menschen in London auf, wachsam zu bleiben.