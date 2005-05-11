Terroralarm in Washington

Ein einmotoriges Flugzeug sei in den gesperrten Luftraum über der US-Hauptstadt eingedrungen, berichtete der US-Nachrichtensender CNN. Daraufhin hätten zwei Kampfflugzeuge vom Typ F-16 Warnschüsse abgefeuert und das Flugzeug abgedrängt.



Nach wenigen Minuten wurde der Terroralarm wieder aufgehoben. Nach Angaben von CNN wurde eine Sitzung des Senats im Kapitol unterbrochen. Alle Anwesenden hätten das Gebäude in zwei Minuten räumen sollen.



Der Luftraum über den USA wird seit den Anschlägen von 11. September 2001 scharf überwacht. Damals hatten Terroristen entführte Passagiermaschinen in das World Trade Center in New York und das US-Verteidigungsministerium in Washington gelenkt. Mehr als 3.000 Menschen wurden dabei getötet.