Terroranschläge in Indien

Bislang unbekannte Täter feuerten in mehreren Hotels mit automatischen Waffen auf Menschen. Eine Augenzeugin sagte, die Täter hätten es vorrangig auf Briten und US-Bürger abgesehen. In den Hotels Taj Mahal und Oberoi sowie in einem Spital wurden Geiseln festhalten. Laut India Times sind Einheiten der indischen Armee in das Oberoi eingedrungen. Am Donnerstagmorgen (Ortszeit) dauerten die Kämpfe an.



Lokale Stationen zitierten einen Briten, der aus dem Oberoi entkommen konnten. Der Mann sprach von 15 Bewaffneten, die amerikanische und britische Gäste von den anderen getrennt hätten. Ein Augenzeuge beschrieb die Angreifer gegenüber NDTV News als junge Männer zwischen 20 und 25 Jahren.



Bewaffnete Polizisten sperrten nach den ersten Anschlägen die Straßen der Stadt ab und kontrollierten mit gezogenen Waffen alle Kreuzungen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei wurden vier der Angreifer getötet und neuen festgenommen.



Unbekannte Organisation



Wer hinter den Angriffen steckt, blieb zunächst offen. In Indien sind in den vergangenen Jahren mehrere Bombenanschläge verübt worden, die zumeist islamistischen Gruppen zugeschrieben wurden. Als Tatverdächtige wurden aber auch extremistische Hindus festgenommen. Meldungen zufolge hat sich eine bislang unbekannte Organisation namens Deccan Mujahideen zu den Attacken bekannt.



Zahlreiche Attacken



Laut den vorliegenden Meldungen sind insgesamt sind zumindest neun Ziele angegriffen worden, darunter das bekannte Restaurant Café Leopold, der Hauptbahnhof, ein Kino, ein Spital sowie die Hotels Taj Mahal und Trident Oberoi.



Der Nachrichtensender CNN-IBN berichtete, eine Tankstelle in der Stadtmitte sei in die Luft gesprengt worden. Kurz nach Mitternacht (Ortszeit) kam es zu einer schweren Explosion im Taj-Mahal-Hotel, das auch bei Ausländern beliebt ist. Auf Fernsehbildern war Rauch zu sehen, der nach der Detonation von der Kuppel des historischen Baus aufstieg. In anderen Fernsehbildern war zu sehen, wie Tote und Verletzte weggetragen wurden.



Spät in der Nacht, während in der Innenstadt noch gekämpft wurde, ereigneten sich zwei Bombenexplosionen in den Bezirken Vile Parle und Mazgaon.



Allem Anschein nach waren weitere Anschläge geplant. Zwei Boote mit mit Munition und Sprengstoff wurden rechtzeitig entdeckt und beschlagnahmt.

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(APA, BBC, CNN-IBN, DPA, IANS, India Times, Mumbai Blogs, Reuters)