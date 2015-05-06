Tesla's Komfortverheißungen ein gefährlicher Hopeismus

Das Wort Hopeismus ist nicht leicht in

einer eher linearen Auffassung der Welt zu erklären.

Was Forscher wie Jungk, Vester oder

andere versucht haben zu kommunizieren hat Jevons weit vor Ihnen im

Jahre 1865 mit seinem Standardwerk the Coal Question recht gut

getroffen.

Mit diesem Werk konnte er nachweisen,

dass mit zunehmender Effizienz der Dampfmaschinen auch der Verbrauch

an Kohle steigt und nicht wie bei einer linearen Denkweise anzunehmen

wäre zu einer Reduktion: Das Jevons' Paradoxon.



Innovationen auf dem Sektor der

Stromspeicher Technologien können mit der Verbesserung der Effizienz

der Dampfmaschinen gleichgesetzt werden. Weiter gedacht antworten

Menschen immer ähnlich mit Wachstum oder vermeintlichen Lösungen.

Eben wie im Fall Tesla jetzt mit einer Powerwall Speicherlösungen.

Dabei wird vergessen auch diese Umstellung wird teuer und Energie

intensiv sein da wir von einem Hohen immer voll verfügbaren

Komfortniveau ausgehen. In etwa 400 kWh für 1 kWh Strom- Speicher.

Die ganze Gigafactory von Tesla würde mindestens 6.800 ha

Photovoltaik schon heute in der Wüste benötigen, um mit den

Energiegewinn von morgen, Speicher von 500.000 Autos pro Jahr

nachhaltig produzieren zu können. Denker wie Nate Hagen versuchen

dieses Paradoxon mit kleineren Solaranlagen, die eben nur ein paar

Stunden am Tag Strom liefern und Selbstbeschränkung oder reduzierte

Erwartungshaltungen, zu überwinden. Ein weiteres Beispiel kann

vielleicht die Stadt London liefern. Trotz erhöhten Investitionen in

den öffentlichen Verkehr nimmt der Autoverkehr zu. Es macht einfach

keinen Sinn den Verkehr zu elektrifizieren, wenn wir weiterhin

glauben ständig das Wirtschaftswachstum erhöhen zu müssen.



Vielleicht wäre ein erster Ansatz die

weltweite Medienförderung zu fordern um (Online-) Medien wieder von,

einer immer neue Bedürfnisse erzeugende, Werbung zu befreien. Es

hätte einfach mehr gebraucht um die katastrophale Erderwärmung zu

verhindern. Mehr als ein paar Prozente von unserem Energieaufkommen

auf erneuerbare Energiequellen umzustellen. Gleichzeitig zu glauben

unser Wertesystem von Vollbeschäftigung mit erhöhter Bautätigkeit

retten zu können. Es ist schwer



in einem konservativen Bildungssystem

plötzlich eine Kehrtwende auch nur anzudiskutieren und Aussagen wie

weniger Effizienz oder wie Tainter es ausdrückt Komplexität

reduzieren um möglichst viele Säuger vor Wet-Bulb Temperatur

Ereignissen zu retten. Temperaturen die einem Warmblüter

physikalisch bei etwa 35 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit nicht mehr

erlauben die Körpertemperatur zu regeln. Dann wie schon einmal in

der Erdgeschichte unausweichlich zum Tod führt. @peakaustria