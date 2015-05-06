Tesla's Komfortverheißungen ein gefährlicher Hopeismus

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Das Wort Hopeismus ist nicht leicht in
einer eher linearen Auffassung der Welt zu erklären.
Was Forscher wie Jungk, Vester oder
andere versucht haben zu kommunizieren hat Jevons weit vor Ihnen im
Jahre 1865 mit seinem Standardwerk the Coal Question recht gut
getroffen.
Mit diesem Werk konnte er nachweisen,
dass mit zunehmender Effizienz der Dampfmaschinen auch der Verbrauch
an Kohle steigt und nicht wie bei einer linearen Denkweise anzunehmen
wäre zu einer Reduktion: Das Jevons' Paradoxon.
Innovationen auf dem Sektor der
Stromspeicher Technologien können mit der Verbesserung der Effizienz
der Dampfmaschinen gleichgesetzt werden. Weiter gedacht antworten
Menschen immer ähnlich mit Wachstum oder vermeintlichen Lösungen.
Eben wie im Fall Tesla jetzt mit einer Powerwall Speicherlösungen.
Dabei wird vergessen auch diese Umstellung wird teuer und Energie
intensiv sein da wir von einem Hohen immer voll verfügbaren
Komfortniveau ausgehen. In etwa 400 kWh für 1 kWh Strom- Speicher.
Die ganze Gigafactory von Tesla würde mindestens 6.800 ha
Photovoltaik schon heute in der Wüste benötigen, um mit den
Energiegewinn von morgen, Speicher von 500.000 Autos pro Jahr
nachhaltig produzieren zu können. Denker wie Nate Hagen versuchen
dieses Paradoxon mit kleineren Solaranlagen, die eben nur ein paar
Stunden am Tag Strom liefern und Selbstbeschränkung oder reduzierte
Erwartungshaltungen, zu überwinden. Ein weiteres Beispiel kann
vielleicht die Stadt London liefern. Trotz erhöhten Investitionen in
den öffentlichen Verkehr nimmt der Autoverkehr zu. Es macht einfach
keinen Sinn den Verkehr zu elektrifizieren, wenn wir weiterhin
glauben ständig das Wirtschaftswachstum erhöhen zu müssen.
Vielleicht wäre ein erster Ansatz die
weltweite Medienförderung zu fordern um (Online-) Medien wieder von,
einer immer neue Bedürfnisse erzeugende, Werbung zu befreien. Es
hätte einfach mehr gebraucht um die katastrophale Erderwärmung zu
verhindern. Mehr als ein paar Prozente von unserem Energieaufkommen
auf erneuerbare Energiequellen umzustellen. Gleichzeitig zu glauben
unser Wertesystem von Vollbeschäftigung mit erhöhter Bautätigkeit
retten zu können. Es ist schwer
in einem konservativen Bildungssystem
plötzlich eine Kehrtwende auch nur anzudiskutieren und Aussagen wie
weniger Effizienz oder wie Tainter es ausdrückt Komplexität
reduzieren um möglichst viele Säuger vor Wet-Bulb Temperatur
Ereignissen zu retten. Temperaturen die einem Warmblüter
physikalisch bei etwa 35 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit nicht mehr
erlauben die Körpertemperatur zu regeln. Dann wie schon einmal in
der Erdgeschichte unausweichlich zum Tod führt. @peakaustria