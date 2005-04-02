Test im Duell Berlusconi-Prodi

Laut Umfragen kann die Opposition in fünf der sechs von ihr gehaltenen Regionen erneut mit einem Sieg rechnen. Berlusconis Mitte-Rechts-Koalition muss hingegen um sechs der acht von ihr verwalteten Gebiete zittern. Der Premier zeigte vor der Wahl Anzeichen von Pessimismus und räumte die Möglichkeit eines Sieges der Opposition in der Mehrheit der Regionen ein.



42 Millionen Wähler in 14 der 20 Regionen sind zum Urnengang aufgerufen, der am 3. und 4. April stattfindet. Einzige Ausnahme ist Ligurien. In dieser Region werden die Wahlen um zwei bis drei Wochen verschoben.



Grund ist Alessandra Mussolinis Partei "Alternativa Sociale" (AS). Nach deren Ausschluss von den Regionalwahlen wegen vermuteter Unterschriftenfälschungen für die Wahlzulassung wurde der Fraktion der Duce-Enkelin erst letzte Woche die Teilnahme gewährt. Der Landesgerichtshof hat den Präfekten von Genua dazu angehalten, dem Antrag der AS nachzugeben und die Wahl zu verschieben. So soll die Partei die Möglichkeit zu einem regulären Wahlkampf erhalten.