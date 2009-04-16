Teurer Kampf

Sollten sich andere Sportarten bei diesem Projekt (www.against-doping.at) beteiligen, müsste das Labor in Seibersdorf neue Mitarbeiter anstellen. Dient der Anti-Doping-Kampf gar zur Schaffung neuer Arbeitsplätze? Oder müssen sich die Protagonisten dieses Kampfes viel eher die Frage stellen, ob die immer höher werdenden Kosten bald ein Ausmaß erreichen, das nicht mehr gerechtfertigt ist. Denn der Kampf wird vor allem mit öffentlichen Geldern finanziert, irgendwo muss der Staat dann im Sport sparen. Bei der Infrastruktur? Dem Breitensport? Dem Nachwuchs? Es wäre ein bedenklicher Kollateralschaden dieses Kampfes.