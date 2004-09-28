Teurere Manner-Schnitten?

In diesem Frühjahr zerstörte Frost am Schwarzen Meer einen Teil der Ernte. 70% des weltweiten Haselnuss-Bedarfs stammen aus der Türkei. Auch Manner ist davon betroffen: Haselnüsse sind nach Kakao und Zucker der drittwichtigste Rohstoff für das Unternehmen. Die Teuerungen um bis zu 2002%, deren Ursache in der Verknappung und in Spekulationen liegt, könnten "hoffentlich" durch zusätzliche Deckungsbeiträge aus dem geplanten Umsatzzuwachs "annähernd" aufgefangen werden. Andernfalls könnten Schnitten um bis zu 10% teurer werden. "Biskotten oder Rumkugeln sollten nicht betroffen sein. Wir können für die Haselnussschnitten keine Mandeln verwenden oder weniger Haselnüsse oder eine schlechtere Qualität", erklärt Hans Peter Andres, für Einkauf und Logistik zuständiger Manner-Vorstand, gegenüber der "Wiener Zeitung".



Das börsenotierte Süßwarenunternehmen Manner hat im ersten Halbjahr seinen Umsatz um 5,8% auf 56,6 Mio. Euro gesteigert, für das Gesamtjahr rechnet Manner mit einer "planmäßigen Steigerung der Umsätze um 6%".