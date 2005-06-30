Teurere Schnitten

Im vergangenen Jahr zerstörte Frost am Schwarzen Meer einen Teil der Haselnuss ernte, der Preis stieg. "Dem war nicht genug", meint Manner gegenüber der "Wiener Zeitung". "Diesmal kommen Spekulationen dazu. Der türkische Staat muss größere Mengen an Haselnüssen zurückgehalten haben, anders sind die Teuerungen nicht zu erklären." Das Packerl Mannerschnitten werde aber nicht "gravierend mehr" kosten - bei gleichbleibender Haselnussmenge. "Wir sind dem Konsumenten verpflichtet", erklärt Manner.



Angesichts der hohen Nuss-, und auch Kakaobutterpreise werde Manner heuer ein Ergebnis auf Niveau von 2004 als "Erfolg" werten. Der Umsatz soll von 129,4 Mio. Euro (2004) um 8% zulegen; der Zuwachs der ersten fünf Monate (+13,6%) wurde vor allem vom internationalen Geschäft - besonders in Zentral- und Osteuropa - getragen.