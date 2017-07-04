Der Sonntag ist nicht nur für die Familie da, sondern auch zum Formel-1-Schauen. Das war zu Zeiten von Niki Lauda so und ist es gewissermaßen jetzt noch - wie die 553.000 Zuseher, die beim Grand Prix von Baku via ORF dabei waren, beweisen. Das könnte sich aber schon bald ändern, sollten die Pay-TV-Pläne von Rechteinhaber Liberty Media Realität werden und Free-TV-Anbieter wie der ORF oder RTL von Bezahlsendern und -Streamern mit Millionensummen überboten werden. Auch wenn das letzte Wort, wie Liberty beschwichtigt, noch nicht gesprochen ist (und man auf einzelne Märkte und Länder Rücksicht nehmen will), so scheint der Zug in Richtung bezahlten Teurosport allgemein bereits so gut wie abgefahren zu sein. Schlag nach beim Fußball: Hier wurde erst kürzlich der Verkauf der Champions-League-Rechte an Sky und DAZN fixiert und damit die breite, sportaffine Masse, sofern sie nicht löhnen will, aus dem Publikum gekickt. Das mag legal sein, gerecht und sinnvoll ist es nicht, verkommt doch der Sport damit zur Geld- und Exklusivangelegenheit. Aber wenigstens bleibt fürs Sonntagsprogramm noch der Skisport im Winter. Noch, muss man sagen.