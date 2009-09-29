Texas Instruments baut Chip-Fabrik

Die Analog-Chips des Konzerns werden in zahlreichen Geräten von Verbraucherelektronik bis Industrieprodukten verwendet.



Die ersten Chips sollten die Fabrik Ende 2010 verlassen, erklärte TI. Der Konkurrent von Infineon stellt dafür 250 neue Mitarbeiter ein.



Anfang September hatte Texas Instruments seine Umsatzprognose für das laufende Quartal angehoben und so der weltweit gebeutelten Halbleiterbranche Mut auf bessere Zeiten gemacht. (Reuters)