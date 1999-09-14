Textilindustrie holt auf

Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,7% auf 19,35 Mrd. Schilling, die Exporte um 3,9% auf 14,02 Mrd. Schilling gesteigert werden, sagte Peter Pfneisl, Obmann des



Fachverbandes der Textilindustrie, gestern vor Journalisten. Die Zahl der Beschäftigten in 228 Betrieben erhöhte sich erneut leicht um 0,1% auf 21.972 Personen.



Um den positiven Trend beibehalten zu können, sei es dringend nötig, neue Absatzmärkte zu erschließen; In Europa sei eine Sättigung der Märkte zu verzeichnen, so Pfneisl. Voraussetzung dafür sei



aber, dass "Fair Trade" gewährleistet sei: Einige Schwellenländer sowie auch die USA blockierten Einfuhren durch hohe Zölle. Dieses Problem werde bei der im November stattfindenen Millenniumsrunde



der Welthandelsorganisation zur Diskussion gestellt, kündigte Pfneisl an.