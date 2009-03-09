Thailand: Drei Österreicher vermisst

Nach Angaben der Polizei war das Schiff auf dem Weg zu den Similan-Inseln, als es in stürmischer See kenterte.



http://www.wienerzeitung.at/bilder/artikel/20090309similanislands.gif 23 Insassen konnten bis Montag gerettet werden. An Bord befanden sich laut einem Polizeisprecher 19 Urlauber, acht Besatzungsmitglieder sowie drei thailändische Reiseführer.



"Wir müssen davon ausgehen, dass drei Österreicher von dem Unglück betroffen sind", sagte der Sprecher des österreichischen Außenministeriums, Harald Stranzl.(APA, Grafik: Google Maps / WZ Online)