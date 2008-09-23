Theaterspielen fördert die Entwicklung von Schülern

Mangel an Kreativität



Immer mehr Kinder haben Schwierigkeiten, einen vollständigen Satz zu bilden. Auch Selbstsicherheit und Kreativität sind häufig Mangelware. Doch Theaterspielen erfordert Kreativität, Kommunikation, Teamgeist und Selbstsicherheit. Die Bildungsinitiative will Defizite abbauen helfen.



Theaterworkshops sollen die emotionale und soziale sowie die sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern unterstützen. Diese Ausgangshypothese haben Rotter und Friedrich in Zusammenarbeit mit Brigitte Sindelar von der Sigmund-Freud-Privatuniversität an zwei Wiener Volksschulen einer Überprüfung unterzogen. Projektschulen waren die Volksschulen Novaragasse in der Leopoldstadt und Esslinger Hauptstraße in der Donaustadt.



126 Kinder aus fünf dritten Klassen nahmen an dem Projekt teil. In den Monaten März bis Mai 2008 wurden während des Unterrichts zwei Mal wöchentlich jeweils zweistündige Theaterworkshops durchgeführt, die für jede Schule mit einer Aufführung endeten.



Vor und nach dem Projekt wurden alle Kinder psychologisch getestet. Erhoben wurden Denkfaktoren wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Gedächtnis sowie Persönlichkeitsfaktoren wie Selbstbewusstsein, Kontaktfähigkeit, Selbstsicherheit und Aggressionsbereitschaft.



Eine Verbesserung von 50 Prozent gab es in den Bereichen verbale Merkfähigkeit, Körperwahrnehmung und im Wahrnehmen von Serien als Voraussetzung für planendes Denken. Auch kam es um bis zu 30 Prozent zu erhöhter Aufmerksamkeit und einer Verringerung der Ablenkbarkeit. Keine Veränderungen wurden in der Einstellung zur Leistungssituation und in der Aggressionsbereitschaft festgestellt.



2009 soll das für drei Jahre anberaumte Projekt weitergeführt werden. Die nächste Staffel startet im März im Bereich Mittelschule Unterstufe.