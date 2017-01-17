Thomas Seifert bloggt aus Davos

Davos. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wird heuer voraussichtlich im Schatten der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag, dem letzten Tag des Forums, stehen.

Zur Eröffnung sprach der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping, für Österreich nehmen Bundeskanzler Christian Kern und Außenminister Sebastian Kurz an dem Gesprächsforum teil. Und WZ-Außenpolitikchef Thomas Seifert bloggt.