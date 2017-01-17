Thomas Seifert bloggt aus Davos

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Einblicke in den Schweizer Nobelskiort, wo sich bis 20. Jänner rund 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft treffen.
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Davos. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wird heuer voraussichtlich im Schatten der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag, dem letzten Tag des Forums, stehen.
Zur Eröffnung sprach der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping, für Österreich nehmen Bundeskanzler Christian Kern und Außenminister Sebastian Kurz an dem Gesprächsforum teil. Und WZ-Außenpolitikchef Thomas Seifert bloggt.