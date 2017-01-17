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Thomas Seifert bloggt aus Davos

Von WZ Online

Wirtschaft

Einblicke in den Schweizer Nobelskiort, wo sich bis 20. Jänner rund 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft treffen.

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Davos. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wird heuer voraussichtlich im Schatten der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag, dem letzten Tag des Forums, stehen.

Zur Eröffnung sprach der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping, für Österreich nehmen Bundeskanzler Christian Kern und Außenminister Sebastian Kurz an dem Gesprächsforum teil. Und WZ-Außenpolitikchef Thomas Seifert bloggt.