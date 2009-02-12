Tilda Swintons Schauspielkunst

Tilda Swinton ist nicht nur die Jury-Präsidentin der derzeitigen Berlinale, sondern auch eine faszinierende Schauspielerin. 3sat würdigt zurzeit die nuancierte Darstellungskunst der britischen Künstlerin in einer Retrospektive. Am Mittwochabend war zum Beispiel "Orlando" zu sehen, Sally Potters Verfilmung des gleichnamigen Romans von Virginia Woolf. Der surreale Lord Orlando lebt 400 Jahre lang, verwandelt sich im Lauf dieser Zeit jedoch in eine Lady Orlando.
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Tilda Swinton ist die ideale Besetzung für derartige Metamorphosen: Ihr gelingt es spielend, sich ständig zu verwandeln und dabei immer sie selbst zu bleiben. (Heute, Freitag, endet die Serie mit dem psychoanalytischen Film "Female Perversions", 3sat, 22.25 Uhr.)