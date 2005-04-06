Tipps von Rosalinde

Ich habe mich schon oft gefragt, was in einem Menschen vorgeht, der in den Radio-Wien-"Zauberstunden" anruft, um sich bei - ja, was ist sie eigentlich? Hellseherin, Magierin? - Rosalinde Haller Tipps zu holen. Diesmal (Radio Wien, von 19 bis 22 Uhr) wollte Hedi in der "Schnellberatungsrunde" wissen, wann es denn wieder einen Mann für sie gebe.



Frau Haller sah, hörte, spürte, ich weiß es nicht, zunächst die Zahl acht: In acht Monaten könnte sich da was tun. Ein großer Erfolg, ein neuer Partner und auch ein junger Mann seien im Spiel. Ob Letzterer von dem neuen Partner mitgebracht werde, wollte Hedi wissen. Das könne sie so "auf die Schnelle" nicht spüren, musste Frau Haller zugeben. Immerhin wusste ich jetzt: Sie spürt es. Die Nächste in der Leitung war Miriam. Sie stand kurz vor einem Vorstellungsgespräch und war sich nicht sicher, ob der fragliche Job der Passende sei.



Frau Haller verspürte eine "leichte Unsicherheit". Sie hätte da etwas in zwei, drei Monaten - es dauere noch ein Bisschen. "Soll ich jetzt nicht zum Vorstellungsgespräch hingehen?", fragte die verunsicherte Anruferin. "Gehen Sie hin, schauen Sie sich's an", ward ihr beschieden. Es folgten noch Alexandra, die arbeitslos ist, und Uschi, bei der es beruflich turbulent zugeht - dann drehte ich ab.



Suchen die Leute, die da anrufen, meist Frauen, wirklich Rat? Ich wünschte, sie nähmen Frau Haller auf den Arm. Ansonsten wär's nämlich eine traurige Sache, gutgläubige Menschen derart zu "beraten".