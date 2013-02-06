Tirol ist Stronachs Hochburg, nicht Niederösterreich

Wien. Noch am Dienstag erklärte Team-Stronach-Klubobmann Robert Lugar im Gespräch mit der "Wiener Zeitung", das Team Stronach habe österreichweit rund 3000 Mitglieder. Nun, das ist allerdings ziemlich großzügig gerundet, denn die detaillierte Aufschlüsselung, die die "Wiener Zeitung" am Mittwoch von Lugars Büro übermittelt bekam, weist gerade einmal 1202 Mitglieder aus.



Die Hochburg Stronachs ist demnach nicht etwa Niederösterreich, wo die Partei bis vor kurzem ihren Sitz hatte und auch Stronachs Unternehmen Magna International und das Magna Racino liegen, sondern Tirol, wo am 28. April gewählt wird und wo erst am Wochenende die gesamte Führungsriege zurückgetreten ist: Teamkoordinator Alois Wechselberger, früher FPÖ, wurde vorgeworfen, hinter einer rechten Hetz-Homepage zu stecken. In Tirol hat das Team Stronach demnach 733 Mitglieder (Stand 6. Februar).



In Niederösterreich sind es gerade einmal 103. Das sind sogar noch 14 weniger als in Kärnten. In beiden Ländern tritt Stronach am 3. März zur Landtagswahl an, in Niederösterreich persönlich, in Kärnten vertreten durch den Spittaler Bürgermeister Gerhard Köfer. In der Steiermark, wo Stronach herkommt und Magna ebenfalls sehr engagiert ist, gibt es 90 Teammitglieder. Hier steht die Ex-FPÖlerin Waltraud Dietrich an der Spitze des Teams.



Dann wird es zunehmend schütter: In Wien - geführt von der stellvertretenden Vorsteherin des Bezirks Innere Stadt, Jessi Lintl (Ex-ÖVP) - umfasst die junge Partei gerade einmal 57 Leute, in Salzburg (an der Spitze Ex-BZÖler Erich Tadler), wo am 5. Mai Landtagswahlen anstehen, sind es 37, in Vorarlberg, wo mit Christoph Hagen ebenfalls ein ehemaliger Oranger das Team führt, sind es 30.



In Oberösterreich konnte der frühere rote Linzer Polizeidirektor Walter Widholm als Obmann gerade einmal 21 Personen um sich scharen. Im Burgenland, wo Stronachs Pressesprecher Rouven Ertlschweiger die Partei aufbauen soll, gehören dem Team bislang 14 Köpfe an.



Allerdings betont das Büro von Klubobmann Lugar, dass es rund 8000 noch nicht erfasste Interessenten gebe, die bei der neuen politischen Bewegung mitmachen wollen. Es wird sich zeigen, ob auch diese Zahl großzügig gerundet ist.