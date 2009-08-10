Tiroler SPÖ für Absage des Festumzuges

Das Land Tirol investiere mehr als 1,5 Millionen Euro in "dieses drei Stundenspektakel" und solle sich dann auch noch von einem Haufen Ewiggestriger vorsagen lassen was passieren solle, kritisierte Pechlaner. Das Engagement von Andreas Khol in aller Ehren, aber nach über einem Jahr "Herumgezicke" sollte nun Schluss mit lustig sein.



Die einzig logische Konsequenz aus diesem unwürdigen Spiel sei eine Absage des Festumzuges in Innsbruck und die Verwendung der noch verbleibenden Gelder für sinnvolle Projekte, forderte der Klubobmann.



Der Tiroler Landesfestumzug ist für den den 20. September geplant. Die Veranstalter erwarten rund 25.000 Teilnehmer.