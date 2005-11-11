Tiroler wollen Osten erobern

Standort für "Hypo Tirol Haus" in Wien wird gesucht. | Wien. (ede) Die Bank Burgenland käme der Hypo Tirol, der führenden Bank in Westösterreich, gerade recht, will sie doch ihre Geschäftsaktivitäten im Osten Österreichs ausweiten. Wie berichtet, haben die Tiroler gemeinsam mit der Hypo Vorarlberg ihr Interesse am Erwerb der Bank Burgenland bekundet und warten nun auf Detailunterlagen. "Es ist noch zu früh, um etwas sagen zu können", sagte Hypo Tirol-Generaldirektor Hannes Gruber am Mittwoch auf Journalistenfragen, ob möglichweise auch die Kärtner Hypo Alpe Adria, die sich schon einmal um die Bank Burgenland beworben hatte, zum Bieterkonsortium dazustoßen werde. Finanzieren könnten die beiden westösterreichischen Hypos den Kauf allerdings auch ohne Hilfe der Kärtner, sagte Vorstandsdirektor Werner Pfeiffer.