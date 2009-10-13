Tiscali will 2010 Gewinn machen

Das Geschäft laufe auf dem Heimatmarkt bereits rentabel, sagte Firmengründer Renato Soru am Montag in Mailand beim Start einer Werbetour, die Investoren zur Teilnahme an einer anstehenden Kapitalerhöhung animieren soll.



Der Wert der Tiscali-Aktie verdreifachte sich daraufhin an der Mailänder Börse, allerdings nur auf 0,65 Euro. (Reuters)