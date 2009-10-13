Tiscali will 2010 Gewinn machen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZ Online
Der hoch verschuldete italienische Internetanbieter Tiscali wird nach eigener Darstellung im kommenden Jahr in die Gewinnzone zurückkehren und sich möglicherweise selbst zum Kauf anbieten.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 16 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Das Geschäft laufe auf dem Heimatmarkt bereits rentabel, sagte Firmengründer Renato Soru am Montag in Mailand beim Start einer Werbetour, die Investoren zur Teilnahme an einer anstehenden Kapitalerhöhung animieren soll.
Der Wert der Tiscali-Aktie verdreifachte sich daraufhin an der Mailänder Börse, allerdings nur auf 0,65 Euro. (Reuters)