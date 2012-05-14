Titel kann man sich nicht verdienen

"Der Titel ist absolut verdient", sagte Franz Schiemer. Und genauso formulierten es auch seine Kollegen, sie betonten alle das Wort "verdient". Es klang wie eine Rechtfertigung, am Ende einer nicht überzeugenden Saison, in der Salzburg nur etwa die Hälfte aller Partien gewinnen konnte, mit dem Titel belohnt zu werden. Doch verdienen kann man sich im Fußball keine Siege, keine Titel. Für gute Leistungen kann man sich Lob verdienen, das schon, und gute Leistungen steigern auch die Chancen auf Erfolg. Der Rest ist Zufall. Wie beim entscheidenden 1:0 bei Rapid. Die Mannschaft der Saison ist sicher die Admira, die als Aufsteiger Dritter werden kann. Diese Leistung verdient Lob, Salzburgs Leistung jedoch nicht. Und auch nicht jene von Sturm, Rapid und Austria. Doch während diese Klubs am Ende eines (erfolgreichen) Zyklus waren, um nun etwas Neues aufzubauen, ermöglichen die finanziellen Ressourcen den Salzburgern Dominanz. Gerade in dieser Saison hätte Red Bull ganz deutlich Meister werden müssen. War aber wieder nicht so. Trotz Titel muss sich der Klub deshalb erneut fragen: Warum nicht?