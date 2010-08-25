Todesstrafe diente als PR-Werkzeug

An der Spitze des Projekts steht ein persönlich Betroffener: Marcel Graf, dessen Familienmitglied von einem Triebtäter ermordet wurde.



Am Mittwoch wurde die Initiative überraschenderweise jedoch wieder zurückgezogen. Laut eigenen Angaben war die Sache nur als PR-Aktion gedacht, um "die Bevölkerung auf die Missstände aufmerksam zu machen", so Graf. Das Schweizer Rechtssystem ist ihm zufolge auf der Seite der Täter und nicht der Opfer. Das Strafmaß für solche Delikte müsste härter ausfallen.



Lukas Golder, Experte der Instituts für politische Forschung gfs.bern, sieht in der Initiative eine "Ventilfunktion". Die Bevölkerung könne durch diese quasi Dampf ablassen. Und selbst, wenn diese nicht durchgesetzt werden, können sie einen Anstoß für Veränderungen darstellen.



Dieser Rückzug bedeutet für Golder aber kein Ende des Prozesses. So ist für ihn auch die Initiative zur lebenslangen Verwahrung von nicht-therapierbaren Sexualstraftätern eine Grundlage für weitere Schritte bzw. einen Gegenentwurf. Der Regierung ist klar, dass härtere Strafen nötig sind. Ein tatsächliches Einsetzen der Todesstrafe würde jedoch gegen die Grundrechte, den Kern der Verfassung, verstoßen und ist somit undenkbar.