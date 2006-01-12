Todesstrafe nach Vergewaltigung

Entsetzen über iranisches Urteil. | Teheran. Abermals beschäftigt ein iranisches Gerichtsurteil die Weltöffentlichkeit. Die 18-jährige Nazanin wurde im Mai 2005 zusammen mit ihrer Nichte von zwei Männern überfallen - sie versuchten die beiden jungen Mädchen zu vergewaltigen, berichtete die Zeitung "Etemad" letzte Woche. Die junge Studentin Nazanin verteidigte sich jedoch und verletzte dabei einen der beiden Vergewaltiger tödlich mit ihrem Messer. Nach einem monatelangen Prozess wurde sie dafür am vergangenen Samstag von einem Teheraner Gericht zum Tod verurteilt. Das mediale Interesse an diesem Prozess war enorm groß. Frauenverbände unterstützten die beiden Opfer während der Anhörung.