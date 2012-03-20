Tödliche Ernte

Die Mordserie in Toulouse hat offengelegt, wo die "Grande Nation" so großartig nicht ist: Antisemitismus und Rassismus. Der um seine Wiederwahl kämpfende Präsident Nicolas Sarkozy hat bisher politisch nichts getan, um Frankreich von diesen Geschwüren zu befreien.



Noch vor zehn Tagen rief er wütende Proteste im Europäischen Parlament hervor, weil er - gegen alle Vereinbarungen - das Schengen-Abkommen außer Kraft setzen wollte, um die angeblich so ausufernde illegale Migration zu stoppen. Um die rechten Wähler auf seine Seite zu ziehen, ging Sarkozy selbst ganz weit nach rechts. Im Sommer 2010 ließ er Roma einfach abschieben. Sarkozy hat damit dem Rassismus Nährboden gegeben, anstatt ihm diesen zu entziehen.



Und auch die Zahl der antisemitischen Übergriffe steigt. Bereits 2009 warnte der Vorsitzende der jüdischen Institutionen in Frankreich davor. Politisch ernst genommen wurden seine Worte nicht.



Es hat sieben Tote gebraucht, um diese Politik jäh zu beenden. Frankreich ist erschüttert, und die Elite des Landes sollte es auch ob ihres Wegschauens sein.



Die grauenhafte Mordserie in Frankreich sollte aber Europa insgesamt aufrütteln. In Ungarn bedient Regierungschef Viktor Orban nationalistische Kreise, und die in Umfragen bei 20 Prozent liegende rechtsextreme Partei Jobbik ist offen antisemitisch - und gewaltbereit.



In den Niederlanden ist die Regierung von einer weit rechts agierenden Partei abhängig. In Dänemark und Finnland sind die nationalistischen Parteien extrem stark, in Österreich liegt die FPÖ bei Umfragen auf Platz zwei.



Überall dort in Europa, wo die regierenden Parteien mit Reden und Handlungen die Wähler solcher Parteien auf ihre Seite zu ziehen trachten und unerträgliche Konzessionen machen, radikalisiert sich die Gesellschaft. Überall dort kommen Menschen zu Schaden, weil sie dem wirren Herrenmenschen-Bild radikaler Gruppen nicht entsprechen.



Deutschland hat selbst eine unheimliche neonazistische Mordserie hinter sich, aber alle im Bundestag vertretenen Parteien grenzen sich scharf vom rechten Rand ab. Und siehe da: In Deutschland sind die radikalen Parteien politisch vergleichsweise erfolglos. Wenn Sarkozy Deutschland bewundert, hätte er sich längst daran ein Beispiel nehmen sollen.