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Toiletten in Wien: Anstalten für alle Fälle

Von Christa Hager

Reflexionen
© J. Kerviel

Zum Welttoilettentag ein Streifzug durch die Geschichte der öffentlichen Bedürfnisanstalten.

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