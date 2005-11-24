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Rapid verlor Dienstagabend in München erwartungsgemäß gegen die Bayern. Es muss eine ziemlich traurige Darbietung gewesen sein, die der heimische Fußballmeister da geboten hat. Das Beruhigende dabei: Die Radio-Wien-Kommentatoren Adi Niederkorn und Edi Finger jun. konnten mit den Hütteldorfern locker mithalten.
So fällt etwa der bayrische Franzose Lizarazu - angeblich ohne Fremdeinwirkung - zu Boden, eines der üblichen Profi-Mätzchen. Kommentar: "Ein ganz mieser Charakter." Der Holländer Makaay, Stürmer bei den Bayern, hat seit einigen Spielen nicht getroffen. Edi Finger: "Warum soll er ausgerechnet gegen uns ein Tor schießen?"
In der Pause, Rapid liegt 0 : 2 hinten, ist "etwas ganz Witziges" passiert: Ein deutscher Fan habe gefragt, warum der Rapidler Kincl so schlecht spiele. Echt witzig. Makaay erzielt, ausgerechnet "gegen uns", innerhalb von fünf Minuten das 3 : 0 und das 4 : 0. Gibt es Trost?
Gottlob, ja. Edi schaut zum Himmel, sieht, dass es schneit und weiß: "Der Ski-Weltcup kommt." Adi: "Und da schlag´ ma die Deutschen. Die haben ja keine Skifahrer mehr!" Aber wir! Und tolle Radioreporter dazu.