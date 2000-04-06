Tommaso Buscetta · der Reuige

"Mit ihm haben wir begonnen, in das Phänomen Mafia hineinzublicken. Er hat uns einen Schlüssel zur wesentlichen Lektüre, eine Sprache, einen Code vermittelt" sagte der 1992 ermordete Falcone über



Buscetta, dem es zu verdanken ist, dass der Clan der Corleonesi ab 1985 zerschlagen werden konnte.



Der 1928 in Palermo als Sohn eines Glasers geborene Buscetta verdiente sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit seine ersten Sporen als Zigarettenschmuggler. 1957 schiffte er sich mit seiner ersten



Frau und vier Kindern nach Buenos Aires ein, wo er im Gewerbe des Vaters kein Glück hatte. Nach Sizilien zurückgekehrt, stieg er ins Baugewerbe ein, wo damals für die Mafia das Geld auf der Strasse



lag und der eine oder andere Gegener gleich in die Fundamente auf Grossbaustellen eingemauert wurde. Als ihm der Boden in der alten Heimat zu heiss wurde, schiffte sich Don Masino Anfang der



Sechzigerjahre wieder nach Amerika ein. New York, Mexiko, Argentinien, Paraguay und schließlich Brasilien wurden seine nächsten Stationen. Und in Brasilien stieg er auch gross ins Rauschgiftgeschäft



ein, bis er 1972 geschnappt und nach Italien ausgeliefert wurde. Zu einer 13-jährigen Haftstrafe verurteilt, war er im Ucciardone-Gefängnis von Palermo so mächtig wie der Gefängnisdirektor selbst.



Nach einem gescheiterten Fluchtversuch nach Turin verlegt, wurde er 1980 wegen guter Führung vorzeitig freigelassen. In Sizilien tobte unterdessen der Krieg zwischen den einzelnen Mafiabanden.



Buscetta hatte auf die falsche Seite gesetzt und mußte mitansehen, wie seine Freunde Stefano Bontate, die Inzerillos, Gambinos und eigene Familienmitglieder hingemetzelt wurden. Die Scheidung von der



ersten Frau hatte ihn in der "Ehrenwerten Gesellschaft" degradiert.



Nach einer neuen Flucht nach Brasilien und kosmetischen Operationen ging er der brasilianischen Polizei 1984 neuerlich ins Netz. Nach seiner Auslieferung nach Italien begannt er zu "singen" und



brachte zahlreiche Bosse hinter Gitter. Auch gegen Andreotti sagte er aus.



Eine Krebserkrankung, die er von dem umstrittenen Arzt Di Bella behandeln ließ, schaffte nun, was seine Mafia-Feinde und ihre Kugeln nicht zustandegebracht hatten.