Tommaso Buscetta · der Reuige

"Boss der zwei Welten" wurde er genannt, weil er seine schmutzigen Geschäfte sowohl in Amerika als auch in Europa betrieb. "Don Masino" hieß er in Cosa-Nostra-Kreisen. Aber seit er im Sommer 1984 | 45 Tage lang im Verhör mit Richter Giovanni Falcone als erster Boss die Geheimnisse der Mafia auspackte, hieß er oft nur "il pentito" (Der Reuige). Am Wochenende starb Buscetta an den Folgen einer | Krebserkrankung.
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"Mit ihm haben wir begonnen, in das Phänomen Mafia hineinzublicken. Er hat uns einen Schlüssel zur wesentlichen Lektüre, eine Sprache, einen Code vermittelt" sagte der 1992 ermordete Falcone über
Buscetta, dem es zu verdanken ist, dass der Clan der Corleonesi ab 1985 zerschlagen werden konnte.
Der 1928 in Palermo als Sohn eines Glasers geborene Buscetta verdiente sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit seine ersten Sporen als Zigarettenschmuggler. 1957 schiffte er sich mit seiner ersten
Frau und vier Kindern nach Buenos Aires ein, wo er im Gewerbe des Vaters kein Glück hatte. Nach Sizilien zurückgekehrt, stieg er ins Baugewerbe ein, wo damals für die Mafia das Geld auf der Strasse
lag und der eine oder andere Gegener gleich in die Fundamente auf Grossbaustellen eingemauert wurde. Als ihm der Boden in der alten Heimat zu heiss wurde, schiffte sich Don Masino Anfang der
Sechzigerjahre wieder nach Amerika ein. New York, Mexiko, Argentinien, Paraguay und schließlich Brasilien wurden seine nächsten Stationen. Und in Brasilien stieg er auch gross ins Rauschgiftgeschäft
ein, bis er 1972 geschnappt und nach Italien ausgeliefert wurde. Zu einer 13-jährigen Haftstrafe verurteilt, war er im Ucciardone-Gefängnis von Palermo so mächtig wie der Gefängnisdirektor selbst.
Nach einem gescheiterten Fluchtversuch nach Turin verlegt, wurde er 1980 wegen guter Führung vorzeitig freigelassen. In Sizilien tobte unterdessen der Krieg zwischen den einzelnen Mafiabanden.
Buscetta hatte auf die falsche Seite gesetzt und mußte mitansehen, wie seine Freunde Stefano Bontate, die Inzerillos, Gambinos und eigene Familienmitglieder hingemetzelt wurden. Die Scheidung von der
ersten Frau hatte ihn in der "Ehrenwerten Gesellschaft" degradiert.
Nach einer neuen Flucht nach Brasilien und kosmetischen Operationen ging er der brasilianischen Polizei 1984 neuerlich ins Netz. Nach seiner Auslieferung nach Italien begannt er zu "singen" und
brachte zahlreiche Bosse hinter Gitter. Auch gegen Andreotti sagte er aus.
Eine Krebserkrankung, die er von dem umstrittenen Arzt Di Bella behandeln ließ, schaffte nun, was seine Mafia-Feinde und ihre Kugeln nicht zustandegebracht hatten.