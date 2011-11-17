Toni Innauer gründete Sportagentur

Dornbirn/Innsbruck. Der frühere Skisprungtrainer und ÖSV-Direktor Toni Innauer geht geschäftlich neue Wege. Am vergangenen Donnerstag haben Innauer und Wolfgang Schwarzmann, Geschäftsführer der Dornbirner (f)acts Sportmanagement GmbH und der (f)acts Veranstaltungsmanagement GmbH die Innauer & (f)acts OG, kurz iF, ins Firmenbuch eintragen lassen. Laut Creditreform beschäftigt sich die Gesellschaft mit der "Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen". Während (f)acts vor allem als Eventmarktingagentur für Unternehmen arbeitet, soll die neue Firma die Sparte Sport in vier Bereichen abdecken: Akademie, Beratung, Events und Athletenmanagement. Im Bereich Akademie werden Seminare, Workshops und Coachings durchgeführt; im Bereich Consulting werden Unternehmen in Sachen Sponsoring, Sport- und Brandmarketing unterstützt. Zugleich werden von Innsbruck aus Sportevents organisiert sowie Skisport-Athleten gemanagt und vermittelt.



"Es ist eine lange Partnerschaft, die hier fortgeführt wird und wir haben uns entschlossen, miteinander diesen Geschäftsbereich als Sportagentur zu bearbeiten", sagt Wirtschaftscoach Schwarzmann zur "Wiener Zeitung". Im Dezember soll das neue Konzept präsentiert werden. Schwarzmanns Agentur (f)acts hat eine lange Kundenliste: von Alpla über Eduscho, Hilti, Liebherr, Opel Austria, Raiffeisen, Rauch und die Telekom Austria bis Zumtobel.