Top-Challenge

Irgendwo zwischen Werbeagenturen und Politbüros muss es die Zentralstelle für Sprachverfremdung geben. Dort werden regelmäßig Fremdwörter dazu bestimmt, über ein breites Medien-Netz so lange wiedergekäut zu werden, bis sie in den allgemeinen Sprachgebrauch einsickern. So war es mit Event, Kids, Ranking, Voting, Wording, Chillen, Hotspot, Bike, Crash, Opening, Ticket, Performance, Handy, Rafting, Indoor-Spielplatz, Dealer, Community, High, cool, Sale, checken und noch vielen anderen. Ein Teil dieses Netzwerkes, wenn nicht sogar dessen Kern ist der ORF. Die neueste Kreation dort ist das Wort Top. Alles ist plötzlich Top; vom Top-Manager über die Top-Schule bis zu den Top-Sieben beim Ski-Rennen. Innovationen sind dabei keine Grenzen gesetzt: Die Ski-Rennläuferin Lizz Görgl meinte etwa zuletzt auf Radio NÖ vor einem Rennen: "Des is für mi a Riesen-Challenge."