Top-Thermenkonkurrent an der Grenze

Das Wellness-, Fitness und Golf-Resort der Superlative öffnet am 4. März 2004 seine Pforten, rund 40% seiner Gäste sollen aus Österreich kommen. "Verglichen mit anderen Top-Resorts der Region wollen wir in Bük ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten", sagt Karl Heinz Mingler, aus Wien stammender General Manager des Resorts. Mingler verspricht günstiger als Rogner Blumau und Reiter´s Burgenland Resort (vorm. Steigenberger) in Bad Tatzmannsdorf zu werden und nur wenig teurer als das ungarische 4-Stern-Resort Rogner Heviz. Angesprochen auf die erwartete Auslastung gibt er sich optimistisch: "Wir werden uns sicher auf kein Preisdumping einlassen und wollen trotzdem schon im Startjahr 2004 rund 60% Auslastung erreichen".



Garant für den Top-Standard soll neben dem Betreiber Radisson-SAS (Rezidor-Gruppe) und der finanzstarken Investorengruppe rund um Birdland Country Club-Präsident und CEO Attila J. Hegyi das österreichische Managementteam sein, dem neben Mingler noch zwei weitere Österreicher angehören. Strategisch will Mingler abseits der ortsüblichen Schiene", über den Thermal- bzw. Kurtourismus hinaus, Lifestyle im Mittelpunkt stehen. Ziel sei nichts weniger, als das führende Golf- und Wellness Resort in Ungarn und eines der besten in Zentraleuropa zu werden.



Aus Minglers Sicht dürfte der EU-Beitritt Ungarns für das Radisson SAS in Bük nur zum Vorteil gereichen. "Für Gäste aus anderen EU-Ländern ist die EU-Mitgliedschaft Ungarns mit Mai 2004 noch ein zusätzlicher Grund, ins Land und damit zu uns zu kommen", ist sich Mingler sicher. Perfekt dürften die Rahmenbedingungen schließlich mit Ungarns Beitritt zum Schengen- und EU-Raum werden.