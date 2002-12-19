TopCall ab heute am prime market

Der Wiener Kommunikationslösungs-Anbieter TopCall International AG, hat gestern Details zu seiner Börsegang in Wien bekannt gegeben. Das Unternehmen, das seit Juli 1997 an der Brüsseler Nasdaq Europe gelistet ist, notiert ab heute auch an der Wiener Börse. Wie aus dem Börsezulassungsprospekt hervor geht, wurde die Zulassung für das gesamte im Umlauf befindliche von der Gesellschaft gehaltene Aktienkapital beantragt: Grundkapital im Nominale von 10,917 Mill. Euro, eingeteilt in 10.511.554 Stückaktien.



Topcall befindet sich zu 81,85% in Streubesitz, wobei private Aktionäre aus Österreich, Deutschland, den Benelux-Ländern und Großbritannien überwiegen. 12,97% hält die IF-Innovationsförderungs-Privatstiftung, 5,18% hält der Investor Martin Hannah.