Topolanek bleibt im Amt - noch

Bis eine neue Regierung gefunden sei, werden Topolanek und sein Kabinett geschäftsführend im Amt bleiben. Dessen Hoffnungen, so wenigstens das Land bis zum Ende der tschechischen Ratspräsidentschaft weiterzuführen, erhielten von Klaus einen Dämpfer: "Die Lösung muss schnell kommen", forderte Klaus. "Das heißt innerhalb einer sichtbar kurzen Zeit. Das erfordert sowohl die komplizierte wirtschaftliche Situation als auch unsere EU-Ratspräsidentschaft, die eine vollwertige Regierung mit einem sicheren Mandat ausführen muss", sagte Klaus. Keinesfalls werde er zulassen, dass dieser "provisorische Zustand" bis zum Ende der tschechischen Ratspräsidentschaft andauern werde.



Das Provisorium sei von Klaus selbst hervorgerufen worden, wütete Topolanek am Mittwoch, dem Tag nach seinem Fall. Der Präsident und dessen Schützlinge, der Prager Oberbürgermeister Pavel Bem und der Abgeordnete Vlastimil Tlusty, hätten den Prager Regierungssturz herbeigeführt: "Auf der Prager Burg wurde (nach dem Misstrauensvotum am Dienstagabend (Anm.d.Red.)) bis halb zwei Uhr morgens gefeiert, wie ich gehört habe", sagte Topolanek.



Nicht in Feierlaune hingegen sind die oppositionellen Sozialdemokraten. Der Erfolg des von ihnen gestellten Misstrauensvotum hat sie sehr überrascht. Eine Beteiligung an einer neuen Regierung haben sie von vornherein ausgeschlossen. Stattdessen fordert die Partei vorgezogene Wahlen im kommenden September.