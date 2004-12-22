Der Film "Die Helden von Bern" beschäftigte sich am Montagabend einmal mehr mit dem deutschen Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Die Dokumentation war im SWR zu sehen - und vor allem zu hören. Denn so interessant die Rückblicke der Spieler, Platzwarte, Journalisten und Fußballfans auch waren - am nachdrücklichsten prägte sich die Stimme des Reporters Herbert Zimmermann ein, der seinerzeit für das Radio über das Endspiel Ungarn - Deutschland berichtete.



Auch nach 50 Jahren war noch zu spüren, dass Zimmermann ein Meister seines Fachs gewesen ist: "Toni, du bist ein Fußballgott!" rief er pathetisch, er skandierte rhythmisch "Liebrich, Liebrich, immer wieder Liebrich" und brach dann beim entscheidenden Führungstreffer in Jubel aus: "Tor! Tor! Tor! Tor!"



Der Sportjournalist Rudi Michel meinte im Rückblick zu Recht, dass Zimmermanns Reportage damals wesentlich zu jener unglaublichen Euphorie beigetragen habe, die der Weltmeistertitel im Nachkriegs-Deutschland hervorrief.



Michel verschwieg allerdings, welcher Schule diese mitreißende Gefühlsregie entstammte. Dabei ist es ja nicht zu überhören, dass sich Zimmermann - bewusst oder unbewusst - in vielen Nuancen seines Redestils an Joseph Goebbels orientierte. Und man kann leider nicht ganz ausschließen, dass seine Reportage auch deshalb den Deutschen des Jahres 1954 so gut gefallen hat.