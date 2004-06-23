Tornados jagen in den USA

Wollten Sie schon immer Polarlichter in Finnland bestaunen oder Tornados in den USA jagen? Das junge Unternehmen weatherpark macht es möglich. Die studierten Meteorologen und Firmengründer Wolfgang Gepp, Matthias Ratheiser und Simon Tschannett begleiten ihre Kunden zu diversen Wetter-Hotspots dieser Erde.



Das ist nur eine von vielen außergewöhnlichen Geschäftsideen, die demnächst Wirklichkeit werden. "Wir wollten uns selbständig machen, hatten eine vage Geschäftsidee. Aber ob und wie wir sie umsetzen können, war uns nicht klar", erinnert sich Ratheiser an die Anfänge. Damit es nicht bei der Idee bleibt, absolvierten die drei Wetterreisen-Pioniere gemeinsam mit 53 anderen Akademikern acht Monate lang den dreistufigen UNIUN-Lehrgang im Studienjahr 2003/04.



Die Abkürzung steht für "UNIversitätsabsolventInnen gründen Unternehmen" und ist eine Initiative des Alumni Verbandes der Universität Wien und der Technischen Universität Wien. "Ziel ist, Uni-Absolventen die Selbstständigkeit als interessante und sinnvolle Karriereperspektive schmackhaft zu machen", sagt Christian Kraxner vom Alumni Verband der Universität Wien im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".



Das Programm fand heuer bereits zum vierten Mal statt, bisher konnte es zirka 190 Akademiker zu Unternehmern machen. Und das mit Erfolg. Die Ideen der UNIUN-Absolventen kommen an.



Rosa Possenig hat erkannt, dass Trends aus Japan auch in Europa Einzug halten - und macht daraus ein Geschäft. Ihr Unternehmen Hippon verkauft Schmuckanhänger fürs Handy. Die "phone straps" sind in ihren zahllosen Formen und Farben begehrte Sammelobjekte, die dem eigenen Handy einen individuellen Touch verleihen. "Fachlich hat mir UNIUN ein abgerundetes Programm an Know-how zur Unternehmensgründung geboten", so die Jungunternehmerin.



Business-, Soft- und Sustainability Skills



Das Trainingsprogramm begleitet ausgewählte Akademiker von der Geschäftsidee bis zur Unternehmensgründung. "Mit UNIUN habe ich schrittweise einen Businessplan erarbeitet inklusive Kalkulation und Finanzplanung", berichtet Christine Kandler. Ihre Kunden werden demnächst in die Welt der Römer eintauchen: nach Originalrezepten kochen, Wasseruhren basteln oder ins virtuelle Rom reisen. Die Grafikerin und UNIUN-Teilnehmerin Sylvia Kostenzer will wiederum zeitgemäße Grabdenkmäler aus alternativen Materialien produzieren. Einfach so selbständig machen, war der künftigen Grabsteindesignerin zu riskant.



Verständlich wie ein Blick auf die Pleitenstatistik zeigt: An die 5.500 Unternehmen werden in Österreich laut Kreditschutzverband jährlich zahlungsunfähig. Schuld sind oft schlecht geplante Unternehmensgründungen. Damit aus den guten Ideen der Akademiker nachhaltig wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen werden, vermitteln UNIUN-Unternehmensberater sowie Experten aus Wirtschaft, Recht, Marketing und Verkauf das nötige Rüstzeug.



Neben den klassischen Business Skills und Soft Skills trainieren die angehenden Gründer Sustainability Skills. "Die Fähigkeiten im Bereich Nachhaltig Wirtschaften geben den Jungunternehmern einen Vorsprung gegenüber ihren Mitbewerbern und schaffen dadurch einen Wettbewerbsvorteil", begründet Undine Dellisch, UNIUN-Projektleiterin, diesen Schwerpunkt.



"Wir wollen die Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern", beschreibt Meteorologe Tschannett das Credo von weatherpark. Deshalb bietet das Unternehmen weitere Geschäftszweige wie wetterbezogene Standortanalysen und Studien für Bauvorhaben oder Risikoabschätzungen bei Betriebsansiedlungen an.



UNIUN im Finale



Für Teilnehmer, die eine realisierbare Idee haben und in das Programm aufgenommen werden, sind die Seminare, Workshops und Coachingstunden kostenlos. Finanziert wird UNIUN vom Europäischen Sozialfonds, Bundesministerium (BM) für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Wirtschaft und Arbeit sowie BM für Verkehr, Innovation und Technologie, von der Universität Wien und der Technischen Universität Wien.



Abschluss und Highlight des diesjährigen UNIUN-Programms ist der Businessplanwettbewerb. Unter dem Motto "Wir unternehmen was . . ." präsentieren die UNIUN-Absolventen am 1. Juli ihre Unternehmen und Geschäftsideen in den Arkaden der Universität Wien. Eine Fachjury wählt aus den zehn besten Businessplänen vier Preisträger aus.



Infos: http://www.uniun.at