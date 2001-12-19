"Tot oder lebendig"

Nach Ansicht der US-Behörden müsse diese Männer ausgeschaltet werden, wenn El Kaida zerstört werden soll. Einige kleinere Gruppen würden aber auch wohl unabhängig davon weiterarbeiten, vermuten Experten. Mindestens drei Anführer der El Kaida sind in Afghanistan schon getötet worden, darunter Mohammed Atef, der als Militärchef der Organisation galt. Er wurde bei einem Bombenangriff auf Kabul getötet, zwei weitere El Kaida-Führer bei einem Angriff auf Chowst. Viele weitere sind vermutlich noch in Afghanistan, etliche dürften sich auch nach Pakistan oder in andere Länder abgesetzt haben. Hier eine Liste mit einigen der Meistgesuchten.



- Ayman el Sawahri. Der 50-jährige Ägypter, in seiner Heimat in Abwesenheit zum Tode verurteilt, ist Bin Ladens Arzt und geistlicher Berater. Er gilt als Chefideologe der El Kaida. El Sawahris Frau und Kinder sollen bei einem US-Bombenangriff getötet worden sein. Er wird von den USA auch wegen der Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania gesucht.



- Scheich Saiid, auch bekannt als Sa'd el Sharif oder Mustafa Ahmad el Hisaui. Der 33-jährige Saudiaraber ist Bin Ladens Schwager und Finanzchef. Saiid soll Geld an die Attentäter des 11. September überwiesen haben.



- Abu Subaydah, auch bekannt als Sain el Abidin Mohammed Husain oder Abd el Hadi el Wahab, gilt als Bin Ladens Kommandant. Der 30-Jährige wurde vermutlich in Saudi-Arabien geboren, er hat aber auch enge Beziehungen zu Palästina und Jordanien, wo er zum Tode verurteilt wurde.



- Saif el Adel, der sich auch Mohammed Ibrahim Makkaui oder Ibrahim el Madani nennt, ist ein Ägypter Ende 30, der als Sicherheitschef Bin Ladens fungiert. Er soll viele der Aufgaben Atefs nach dessen Tod übernommen haben. Wird auch wegen der Botschaftsanschläge gesucht.



- Abu Mohammed el Masri ist besser bekannt als Abdullah Ahmed Abdullah. Der Ägypter soll die Ausbildungslager der El Kaida in Afghanistan geleitet haben und wird auch wegen der Botschaftsanschläge gesucht.



- Sulaiman Abu Ghaith, ist Kuwaiter und Sprecher der El Kaida. Der frühere Religionslehrer verließ Kuwait 2000.



- Abd el Rahim el Najiri, auch bekannt als Omar Mohammed el Harasi oder Abu Bilal el Makki. Der Saudiaraber soll Anschläge auf die USA geplant haben.



- Abu Basir el Jamani, ein Jemenite und Berater Bin Ladens.



- Thirwat Salah Shihata. Der 41-jährige Ägypter ist Stellvertreter El Sawahris im Islamischen Dschihad. Er wurde zwei Mal zum Tode verurteilt.



Des Weiteren suchen die USA einige Anführer anderer Terrorgruppen in Tschtschenien, Algerien, Kaschmir und auf den Philippinen, die Verbindungen zu Bin Laden unterhalten sollen.