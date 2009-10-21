Toter Kardinal König wird in Asylstreit hineingezogen

Allein, das 1998 eröffnete "Kardinal DDr. Franz König Wohnheim" wurde weder geschlossen noch soll es anders genutzt werden. Recherchen der "Wiener Zeitung" ergeben nämlich, dass lediglich das viel kleinere Nachbargebäude in Besitz der Buwog, das als "Gelbes Haus" firmiert, neu genutzt werden soll. Dieses trägt zwar den Namen "Integrationshaus", ist aber nicht offiziell nach dem berühmten Wiener Kardinal benannt. Kritiker sprechen daher hinter vorgehaltener Hand davon, dass der tote Kardinal in eine politische Auseinandersetzung hineingezogen und sein Name just von der Caritas missbraucht werde.



Erbaut wurde das an den Integrationsfonds im Innenministerium vermietete Gebäude mit 132Wohneinheiten von der Wohnbauvereinigung der Gewerkschaft der Privatangestellten. Dort bestätigt man, dass es sich wohl um eine Verwechslung handeln müsse. "Für unser Kardinal-König-Wohnhaus gibt es keine neue Nutzung." Das betroffene Nebengebäude (wo rund 50 Personen wohnten) sei nicht das König-Haus.



Die Caritas will auf den Vorwurf, den Namen Königs im Streit zu missbrauchen, übrigens nicht eingehen.



Betreuung ausgedünnt



Abgesehen davon bleibt allerdings die Kritik, dass in Macondo, wo bisher insgesamt 3000 Flüchtlinge aus mehr als 20 Nationen mit positivem Asylbescheid gelebt haben, künftig auch jene untergebracht werden, die kurz vor der Abschiebung stehen. Die Caritas warnt vor ethnischen Konflikten, auch weil die ständige Betreuung einer mobilen weichen soll. Laut Innenministerium sei eine endgültige Entscheidung über die Nachnutzung aber noch nicht gefallen.