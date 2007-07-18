Tour de Heuchler

Dass die Tour de France tatsächlich sauber und ohne Doping durch Frankreich fährt, ist ein Witz, ein Sinkewitz. Hoffentlich hat niemand daran geglaubt. Vielleicht hat sich die Situation ein wenig gebessert, vielleicht wird weniger genommen, zumindest lässt die leicht reduzierte Durchschnittsgeschwindigkeit diesen Schluss zu. Doch alle sauber, die da fahren? Niemals. Das war nie so, das ist nicht so, und es wird auch nie so sein.



Nach der positiven Probe des Testosteron-Sammlers im T-Mobile-Team boykottieren die deutschen TV-Anstalten nun die Tour, nicht ohne natürlich ausführlich über die Nicht-Berichterstattung zu berichten. Während die Profis in Frankreich weiter hecheln, heucheln ARD und ZDF. Oder schauen zu wenig zu, wenn kein Deutscher um den Sieg fährt.