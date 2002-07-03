Tourismus wird zum akademischen Beruf

Geboten wird eine berufliche Weiterbildung gemäß § 2 (2) des Universitäts-Studien-Gesetzes, die auf Tätigkeiten im mittleren und höheren Management sowie auf eine selbstständige Unternehmensführung in der Tourismusbranche vorbereitet. Neben der Berufsbezeichnung "Akademische(r) Tourismusmanager(in)" erwerben AbsolventInnen auch die Berechtigung für Konzessionen in Gastgewerbe und Reisebüro sowie die Qualifikation als Tourismusdirektor/in.



Inklusive Englisch und "Soft Skills"-Training



Im Ausbildungskonzept der Tourismus Akademie Österreich beinhaltet sind eine solide betriebwirtschaftliche Ausbildung, die Einführung in moderne Marketing-. und Management-Techniken, der Einsatz neuer Medien, touristische Sonderthemen wie Gesundheit, Wellness und Events sowie Englisch. Besonderes Augenmerk wird dabei auf das Trainieren von "Soft-Skills" - wie Präsentieren, Moderieren, Konfliktlösung oder Teamarbeit - gelegt. Erzielt werden soll damit eine Steigerung der individuellen Problemlösungskompetenz.



Für die neue Ausbildung können sich Tourismuspraktiker ebenso bewerben wie AHS- und BHS-AbsolventInnen sowie Studierende anderer Studienrichtungen.



Informationen: Tourismus Akademie Österreich, Hosnedlgasse 8, 1220 Wien, Tel.: 259 45 35, Fax: 259 46 01, E-Mail: office@tourismusakademie.at, http://www.tourismusakademie.at