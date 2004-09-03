Tourismusbank präsentierte neue Finanzierungsform

Dabei handelt es sich um "Eigenkapital auf Zeit". Die ÖHT stellt dieses unbesicherte Risikokapital zusammen mit anderen Banken den Tourismusbetrieben für eine Dauer von zehn bis zwölf Jahren zur Verfügung. Der Hintergrund: Österreichs Tourismusbetriebe sind zu einem großen Teil durch Fremdkapital finanziert. Ab 2007 ("Basel II") werden Kredite umso teurer, je höher das Risiko ist bzw. je niedriger das vorhandene Eigenkapital ist. Mezzaninkapital kann die Finanzierungskosten senken, da die ÖHT Risiko übernimmt.



"Für ertragsschwache Unternehmen und Sanierungen ist Mezzaninkapital keine Lösung", meinte ÖHT-Direktor Franz Hartl vor Journalisten. Es sei etwa zur Qualitätsverbesserung vorgesehen. Die ÖHT finanziert derzeit zwei Projekte per Mezzaninkapital, Hartl rechnet heuer mit vier bis fünf weiteren.



Die ÖHT wurde 1947 gegründet, ihre Eigentümer sind die Bank Austria Creditanstalt, die Raiffeisen Zentralbank und die Erste Bank.