Toyboys Handjob am Sonntag Früh

Da Letztere sich mit dem Aufruf gröbere Schwierigkeiten zwischen Staatsanwalt und (kurzfristigem) ORF-Verbot eingehandelt hatten, tarnte "Welt Ahoi" seine Beleidigungen mit einem "Dementi": Man wolle " nicht mit der tausendsten klischeehaften Sendung langweilen über ein ach so selbstverschuldet bankrottes Bundesland mit hoher Arbeitslosigkeit, in dem schwerst alkoholisierte Verkehrssünder unter tatkräftiger Komplizenschaft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu Heiligenfiguren stilisiert werden, damit eine als politische Partei getarnte quasi mafiöse Organisation sich weiter ungestraft an öffentlichem Eigentum bereichern kann" . (Originalton: http://oe1.orf.at) Nein, das wollte man nicht (unerwähnt lassen), und stellte stattdessen Vertreter " recht extremer Minderheiten Kärntens" vor - wie genannten Mr. Handjob oder eine "Ordensschwester und Mätresse", die in dritter Generation homosexuell ist und sich mit Vermehrung schwer tut.



Zum Glück gibt es Alternativen - etwa Sonntags länger schlafen und dann um 11 Uhr Ex-Nachtfalken Hans Krankl auf 88,6 hören. Der hat nämlich den Blues. Und den Rock noch dazu.