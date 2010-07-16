Toyota: Es war das Gas, und nicht die Bremse!

Und was nun? Ist der Imageschaden des japanischen Autoriesen damit ausgebügelt? Ganz sicher nicht. Die Aktienkurse reagierten nach der Veröffentlichung der Studie zwar positiv, doch die Reputation von Toyota wird noch auf lange Zeit angekratzt sein. Denn die Manager des japanischen Konzerns stecken nun in einer strategischen Zwickmühle: Zeigt man Genugtuung über die Rehabilitierung, bringt man die Kunden womöglich noch mehr gegen sich auf. Auch Argumente nach der Tonart "Wir haben es doch immer gesagt" nützen jetzt wenig. Die Toyota-Führung weiß das - und hat daher bis dato nobel zu den Studienergebnissen geschwiegen.



Für den Autobauer kann es jetzt nur heißen, nach vorne zu schauen - und einen Gang hoch zu schalten: Die Kommunikationsstrategie von Toyota zielte in den USA bisher auf Verlässlichkeit und Sicherheit ab - und sie sollte dies nun noch stärker tun als je zuvor.