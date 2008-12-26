Toyota ruft mehr als 120.000 Autos zurück

Zurückgerufen werden 54.657 Limousinen des Modells Reiz und 62.517 Limousinen der Crown-Serie, die zwischen Februar 2005 und Oktober 2006 in Zusammenarbeit mit der FAW-Gruppe gebaut worden seien, teilte der japanische Konzern mit.



Betroffen seien zudem 4.756 Luxusfahrzeuge der Marke Lexus, die zwischen Februar 2004 und September 2006 in Japan produziert worden seien. Grund für den Rückruf sei ein Problem, dass einen Verlust der Kontrolle über die Lenkung nach sich ziehen könne.



Nach Angaben eines Toyota-Sprechers gab es bisher keine Unfälle in Zusammenhang mit den Defekten. Schätzungen für die Kosten von Rückrufen gebe der Konzern nicht ab.



Erst am Montag hatte Toyota angekündigt, im Zuge des globalen Wirtschaftsabschwungs erstmals in seiner Firmengeschichte einen operativen Verlust für das Geschäftsjahr bis Ende März zu erwarten. Als Gründe nannte der Konzern einen deutlichen Absatzrückgang sowie den Anstieg der japanischen Landeswährung Yen.



Im Vorjahr hatte der Autobauer noch einen Rekordgewinn eingefahren. (APA)