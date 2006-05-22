Toyota will kräftig expandieren

Dem Blatt zufolge plant Toyota für möglicherweise schon 2009 eine weitere Montageanlage im amerikanischen Bundesstaat Texas. Das wäre bereits das achte Produktionswerk für Toyota in Nordamerika, dem auch für andere japanische Autobauer wichtigsten Markt. Zudem erwägt Toyota bis 2010 unter anderem auch im französischen Valenciennes eine neue Montagelinie neben dem bereits dort existierenden Werk zu bauen.



Daneben seien Werke in China, Russland, Thailand und Indien geplant. Mit den angeblich geplanten 10 neuen Werken würde der expandierende Autokonzern zum Ende 2010 über ein Netzwerk von 41 Fabriken verfügen.



Toyota hatte im vergangenen Geschäftsjahr zum vierten Mal in Folge Rekordergebnisse eingefahren. Branchenexperten warnen allerdings angesichts der rapiden Expansion vor der Gefahr, dass die Sicherung der Qualität mit dem Wachstum nicht mehr Schritt halten könnte.