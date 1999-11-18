TPA und i² kooperieren bei der Aufbringung von Venture Capital

Durch die Zusammenarbeit könne ein österreichweites Netz für i² aufgebaut werden, erklärte der Geschäftsführer der Innovationsagentur, Helmut Dorn, gestern in einem Pressegespräch. Darüber hinaus



könne der Wirtschaftstreuhänder TPA professionelle Beratungsleistungen durch seine Erfahrungen mit der Beteiligungsmesse, die heuer zum zweiten Mal veranstaltet wurde, bieten. Im vergangenen Jahr



nutzten 26 Unternehmen dieses Forum, um sich vorzustellen, 300 Mill. Venture Capital wurden bewegt, sagte Günter Halvax, TPA-Geschäftsführer.



Der börseähnliche Markt i², eine Dienstleistung der Innovationsagentur, hilft innovativen jungen Unternehmen auf Kapitalsuche, mit erfahrenen Investoren ("Business Angels") zusammen zu kommen. 6



Investments bei 5 Unternehmen wurden seit der Gründung von i² abgeschlossen, 2 bis 3 weitere sollen noch heuer fixiert werden.



Business Angels würden meist in Sparten investieren, in denen sie selbst Know how haben und so das Risiko für ihren Einsatz abschätzen können, sagte i²-Bereichsleiterin Karin Brauneis gegenüber der



"Wiener Zeitung". Bei den heimischen Jungunternehmen müsse erst das Bewußtsein gestärkt werden, dass durch die Kooperation mit einem Business Angel nicht nur Kapital, sondern auch nützliches



Know how ins Unternehmen gelangen kann.