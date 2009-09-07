Tragödie von Kunduz: Transparenz nur dann, wenn es die USA nicht trifft?

In Berlin trägt man dem jetzt Rechnung. Verteidigungsminister Franz Josef Jung hat eingeräumt, dass es zivile Todesopfer gegeben haben könnte.



Bemerkenswert ist aber, dass die Deutschen offenbar gezwungen sind, das Ausmaß der Tragödie schrittweise einzugestehen. Unter normalen Umständen würden derartige "Vorfälle" wohl weitgehend vertuscht.



Doch die Reaktion von US-General Stanley McChrystal, dem Oberkommandierenden aller Isaf-Soldaten, kam für die Deutschen völlig überraschend. Noch bevor das Ausmaß der Tragödie genau untersucht war, zeigte er sich "tief besorgt über das Leid, das diese Aktion unseren afghanischen Freunden bereitet haben könnte". Dann waren der Vier-Sterne-General und ein Nato-Untersuchungsteam sehr schnell zur Stelle, um festzustellen, dass es mindestens zwei Dutzend zivile Opfer geben habe.



In Berlin ist man jetzt der Ansicht, dass die US-Amerikaner von eigenen Massakern ablenken wollen. In Militärkreisen argwöhnt man, die deutschen Soldaten sollten aus Kunduz "hinausgeekelt" werden.



Der Grund für die ungewöhnliche Transparenz McChrystals könnte aber ein ganz anderer sein: Die USA erkennen, dass sie in Afghanistan auf verlorenem Posten stehen und den Krieg nur mit Unterstützung der Bevölkerung gewinnen können. Jedes Mal, wenn Unschuldige sterben, gewinnen die Taliban Sympathien. Die neue US-Strategie stellt deshalb die Zivilisten in den Mittelpunkt, auf die mehr Rücksicht genommen werden soll.



Freilich: Wie ernst es den USA damit ist, wird sich erst dann zeigen, wenn US-Soldaten mit dem Vorwurf konfrontiert sind, Unschuldige getötet zu haben.