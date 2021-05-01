Transatlantische grüne Pflänzchen

In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit hat US-Präsident Joe Biden einen Mikrokosmos einer ganzen Präsidentschaft durchgemacht. Nach etwa einer Woche anfänglicher Euphorie gab es einen Dämpfer, als sich die Erkenntnis durchsetzte, dass er eben auch kein Wundertäter ist. Auch in der Außenpolitik war nach der Amtsübernahme eine gewisse Flaute festzustellen. Wie viele Befragte in einer europaweiten Umfrage zu Jahresanfang erwartet hatten, wurde schnell klar, dass innenpolitische Prioritäten die USA davon abhalten würden, ihre Rolle als Gestaltungskraft der internationalen Ordnung wieder aufzunehmen.



Doch Biden hat sich inzwischen an die Arbeit gemacht: Impfstoffe sind für alle Amerikaner über 16 Jahre verfügbar, und im vergangenen Monat wurde ein umfangreiches Infrastrukturpaket vorgestellt, dem weitere Investitionen in Kinderbetreuung, Bildung und Gesundheitswesen folgen sollen. Auch Bidens internationales Engagement zeigt grüne Triebe, etwa seine Agenda in Sachen Klimaschutz: Als Teil seiner "Außenpolitik für die Mittelklasse" ist es dem US-Präsidenten ein Anliegen, ein Gesamtkonzept für globale Probleme zu entwickeln, die das Leben der US-Bevölkerung bedeutend verändern werden. In der vergangenen Woche empfing er anlässlich des Earth Day 40 Regierungschefs aus aller Welt zu einem virtuellen Klimagipfel. Er eröffnete die Veranstaltung mit dem Versprechen, die Treibhausgasemissionen der USA bis 2030 zu halbieren, und machte damit deutlich, dass sein Versprechen, das Klimaabkommen von Paris wieder mitzutragen, nicht nur leere Rhetorik war.



Diesseits des Atlantiks sollte man sich allerdings nicht allein auf die Freude darüber beschränken, dass sich die USA wieder mit dem Klima befassen. Die Europäer sollten auch verstanden haben, dass es bei längerfristigen Herausforderungen nicht ausreicht, den USA zu folgen; sie müssen auch ihre eigene Souveränität ausbauen. Ein europäischer Klimagipfel wird nunmehr für Ende Mai anvisiert. Und er ist dringend notwendig.



Das vorige Woche veröffentlichte Strategiepapier "Europe’s Green Moment: How to meet the Climate challenge" ("Der Grüne Zeitpunkt in Europa: Herausforderung Klimawandel") enthält Ergebnisse einer Umfrage unter politischen Entscheidungsträgern in den 27 EU-Staaten, laut der sich viele Länder große Sorgen machen, wie sie mit der geopolitischen Dimension des Green Deal umgehen sollen, insbesondere mit den Plänen zur Entwicklung eines CO 2 -Grenzausgleichsmechanismus, zu dem noch vor dem Sommer ein Vorschlag der EU-Kommission erwartet wird.



Aufgrund von Bedenken nationaler Lobbys gegenüber der Maßnahme sprechen sich einige Staaten im Europäischen Rat bereits mit Nachdruck gegen sie aus. Es sind zumeist kleinere EU-Volkswirtschaften, die aufgrund ihrer starken Exportabhängigkeit Vergeltungsmaßnahmen von Drittländern gegen den CBAM befürchten. Sie argumentieren, die Regelung werde als Protektionismus wahrgenommen und stehe im Widerspruch zu den EU-Ambitionen als internationaler Verfechter des Freihandels.

Die EU-Bürger erwarten entschiedenen Klimaschutz