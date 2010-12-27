Transnationaler Anarcho-Terror?

Für die Verbindung zwischen den gewalttätigen Anarchistengruppen beider Länder spricht nicht nur der Fundort des neuen Bombenpakets. Das Bekennerschreiben zu "Worten und Taten", das nach den Anschlägen von vergangener Woche gefunden worden war, war mit "Informelle anarchistische Förderation, revolutionäre Zelle Lambros Fountas" unterschrieben gewesen. Lambros Fountas war ein griechischer Anarchist, der im März in einem Vorort von Athen von der griechischen Polizei erschossen worden war, laut offiziellen Angaben bei einem Feuergefecht. Von der griechischen militanten Autonomengruppe "Verschwörung der Feuerzellen" wurden im November Paketbomben verschickt, unter anderen eine an Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi.



2003 erste Bomben



Die italienischen Ermittlungsbehörden gehen seit längerem davon aus, dass zwischen der "Federazione Anarchica Informale" (FAI) und ähnlich orientierten Gruppen in Griechenland und in Spanien Verbindungen bestehen. Die FAI ist erstmals 2003 hervorgetreten, als sich Bomben gegen Ex-Premier Romano Prodi, damals EU-Kommissionspräsident, richteten. 2005 explodierten weitere Paketbomben in Polizeistationen, 2009 wurde eine Bombe an der Universität in Mailand gefunden. Bisher gab es dabei nie Verletzte.



Die Polizei glaubt, dass die Gruppe ungefähr 300 Anhänger hat. Die "Federazione Anarchica Italiana" protestierte unterdessen gegen die Verwendung ihres gleichlautenden Kürzels. Diese Gruppe, die schon seit 1945 besteht, distanzierte sich auf ihrer Webseite von den Anschlägen. Ihre Instrumente seien vielmehr Konfrontation auf den Straßen, soziale Kämpfe und gewerkschaftliche Selbstorganisation.



Die Nervosität in Rom bleibt groß. Bombenalarm gab es am Montag auch in den Botschaften Venezuelas, Monacos und Dänemarks. Dies stellte sich aber, wie auch in anderen diplomatischen Vertretungen, als unbegründeter Verdacht heraus.