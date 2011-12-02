Trauer um einen Ungeliebten

Er war in Wahrheit potthässlich, von der Konstruktion her heute völlig unbrauchbar und im Wesentlichen eine Zumutung für die Gäste Wiens, die das Pech hatten, dort anzukommen. Die Rede ist vom ehemaligen Südbahnhof, der 2010 abgebrochen wurde - während ein paar hundert Meter weiter die neue Visitenkarte Wiens, der Hauptbahnhof entsteht. Die Züge, die aus Ungarn kamen, hatten sogar, obwohl aus dem Osten kommend, das Privileg, direkt zum Westbahnhof gebracht zu werden, nur um dem Südbahnhof zu entgehen.



Dennoch gibt es eine gewisse Wehmut um den alten Bahnhof, wie auch ein brandneuer Bildband von Fotograf Roman Bönsch zeigt, in dem er Außen- und Innenansichten des 1956 gebauten Bahnhofs zelebriert - vor und nach dem Abbruch. Die Destruktion des Monsterbauwerkes wird dabei - voll Wehmut und Liebe - bis ins Detail festgehalten.



Es ist wohl weniger der Hang des Wieners zum Morbiden als pure Nostalgie, die manche um den Bau trauern lässt. Aber vielleicht liegt der Kern der Nostalgie nicht in Stein und Beton, sondern mehr in Erinnerungen an die Menschen, die man dort begrüßt oder verabschiedet hat. So mancher Abschied für immer hat dort stattgefunden, aber auch so mancher Anfang, sei es einer schönen Freundschaft oder mehr. Gedanken an den Start der Wienwoche für die Schüler vom Land oder die Fahrt zum Skikurs für die Stadtkinder - wir verbinden alle diese Erinnerungen mit dem Raum, in dem sie stattfinden. Kein Wunder, dass der neue Bahnhof da kalt und leblos wirken wird - es dauert eben, bis er sich mit Emotionen auflädt.

Südbahnhof - der Film



Ein Jahr Bauarbeit in Zeitraffer

aufgenommen mit der Webcam der Wiener Zeitung



Siehe auch:

Die Schönheit im Sucher

Der Fotograf Stefan Oláh ist der akribische Chronist der österreichischen Architektur der 50er Jahre

Artikel in der Wiener Zeitung vom 30. November 3022