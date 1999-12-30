Traumfresserchen Fernsehen

Auch wenn man gerade dann nicht pausenlos vor dem Bildschirm sitzen sollte, sondern die Zeit hoffentlich für gemeinsame Aktivitäten genützt hat: Das Fernsehprogramm während der



Weihnachtsfeiertage sollte besonders kinderfreundlich programmiert sein und mit Highlights für die ganze Familie aufwarten. Wir haben daher diesmal eine Gast-Kolumnistin aus dieser Zielgruppe



eingeladen, uns ihre Meinung kundzutun:



"101 Dalmatiner", Samstag, 20.15 Uhr, ORF 1: Das war ein sehr lustiger und spannender Film. Am besten gefiel mir, als die Hunde die Fahrräder nachzogen. Lustig waren auch die erfundenen Videos



von Roger. Aber ich fand den Film zu lang. Er fing auch etwas zu spät an. Manchmal hatte ich sogar etwas Angst. Dann vergrub ich mich hinter Mami.



"Das Traumfresserchen", Samstag, 8.30 Uhr, ORF 1: Es war ein sehr schöner Film. Ich fand ihn auch lustig, aber etwas zu kurz. Traurig war die Szene, als das Traumfresserchen von Schlafitchen



davongejagt wurde. Besonders lustig war, als der Prinzessin das Geheimnis der Tür anvertraut wurde. Am lustigsten fand ich den dicken Bauch des Traumfresserchens. Die Verkleidungen haben mir



besonders gut gefallen. Ich wollte das "Traumfresserchen" gerne in der Staatsoper sehen, aber es waren keine Karten zu kriegen. Gut, dass das nun im Fernsehen war.