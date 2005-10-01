Treibstoff aus Sonne und Pappel

Denn zu Biotreibstoff zählt nicht nur Biodiesel aus Raps, der seit Samstag dem Diesel beigemischt werden muss. Eine Alternative unter den alternativen Treibstoffen ist "Sonnendiesel" oder BtL (Biomass to Liquid), der aus Biomasse hergestellt wird.



"Im Gegensatz zu Raps kann hier die gesamte Pflanze verwendet werden, auch verschiedene Bioabfälle sind geeignet ", sagt Hermann Hofbauer vom Institut für Verfahrenstechnik der TU Wien. Er forscht mit seinem Team am Biomassekraftwerk in Güssing. Mit Hilfe eines mehrstufigen Verfahrens wird aus Holz Gas gemacht, und aus diesem flüssiger Kraftstoff. Aus fünf Kilogramm Holz kann ein Liter Treibstoff gewonnen werden. Bis 2008 sollen 50 Liter in der Stunde hergestellt werden, bis 2015 soll eine Großanlage in Betrieb gehen.



Auch in Freiberg bei Dresden erforscht man die Herstellung von Sonnendiesel. Das Unternehmen Choren Industries will bereits 2007 rund 15.000 Tonnen synthetischen Diesel aus Biomasse produzieren, geplant ist eine weitere Anlage für 200.000 Tonnen. DaimlerChrysler betankt dort schon seit einiger Zeit Versuchsfahrzeuge - mit normalen Dieselmotoren.